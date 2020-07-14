Предприниматели просят УФАС проверить законность заключенного мэрией договора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские предприниматели обратились в областное УФАС с просьбой проверить законность соглашения мэрии с АО «Курганский центральный рынок». Организация берет деньги с владельцев павильонов на Некрасовском рынке, когда-то принадлежащих лидеру ОПГ «Локомотив» Дмитрию Попову. Об этом URU.RU стало известно от источника, знакомого с ситуацией.

«Бизнесмены считают, что центральный рынок не должен собирать аренду за павильоны. Обращение написано в УФАС, чтобы ведомство провело проверку законности соглашения мэрии с АО об организации ярмарок», — пояснил инсайдер.

Он припомнил, что аналогичное обращение уже было написано в 2015 году. Тогда антимонопольное ведомство и арбитражный суд признали соглашение незаконным. «Было установлено, что соглашение об организации ярмарок заключено в нарушение закона о конкуренции. Однако мэрия снова его заключила», — пояснил инсайдер. Он добавил, что бюджет города при этом недополучает. Мэрии идет 12% от аренды, при этом земля принадлежит муниципалитету, а оборудование — бизнесменам.

Получить оперативные комментарии в региональном УФАС URA.RU не удалось. В ведомстве заявили, что руководитель Татьяна Соболевская в отпуске, сотрудников, которые могли бы предоставить комментарии, на месте нет. В администрацию города направлен запрос, ответ на который на момент публикации не поступил. Дозвониться до администрации центрального рынка также не получилось.

Ранее URA.RU сообщало, что руководство Центрального рынка написало заявление в полицию, что владельцы павильонов препятствуют деятельности организатора ярмарки. По версии предпринимателей, их вытеснят с Некрасовского рынка, чтобы поставить своих бизнесменов. Курганцы на фоне этого заговорили о возврате разбирательства времен 90-х годов.