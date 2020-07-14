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Простаков уволился на фоне обвинений и сообщил, что в сложившейся ситуации не считает для себя возможным оставаться шеф-редактором «МБХ медиа», передает VSE42.Ru . Лобков также попросил прощения и объяснил, что его поведение могло быть неправильно истолковано.

Ранее в соцсетях SMM-менеджера Сбербанка и главу проектов Сбербанка обвинили в домогательствах . Пользователи Twitter утверждали, что один из них грубо приставал к коллегам, а другой вовсе изнасиловал одну из них. Также в социальной сети отметили неподобающее поведение шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова, фоторедактора «МБХ Медиа» Андрея Золотова и журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова.

«В настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. В кредитной организации подчеркивают, что они категорически против насилия в любой форме. Как сообщает РИА «Новости», на время проверки двух сотрудников Сбербанка отстранили от работы.

Сбербанк начал внутреннюю проверку после того, как его сотрудников обвинили в домогательствах. Некоторых работников банк уже отстранил.

SMM-менеджера Сбербанка и главу проектов банка в соцсетях обвинили в домогательствах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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