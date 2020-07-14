Смог от пожаров из ХМАО дошел до городов Тюменской области

В ХМАО зарегистрировано 23 пожара Фото: depositphotos.com

Утром 14 июля дымный смог накрыл северные районы Тюменской области. Его наблюдали жители Тобольска, Тобольского района, Заболотья. Видимость в этих территориях снизилась до нескольких десятков метров, а в воздухе ощущался запах горелого пластика, сообщили URA.RU местные жители. По версии силовиков, смог мог стать последствием крупных пожаров в ХМАО.

«Утром был около Кремля в центре города, отошел буквально на сотню метров — ничего не видно. Пахло какой-то горелой пластмассой. К вечеру дым чуть рассеялся», — сообщила тоболячка на условиях анонимности. В местных соцсетях ее земляки предположили, что дым мог появиться из-за возможного пожара на городской свалке.

Однако в управлении МЧС по Тюменской области такую версию опровергли. «На территории нашего региона не зафиксировано ни одного очага возгорания. Возможно, причиной возникновения дыма могли стать пожары в Ханты-Мансийском округе», —сообщили URA.RU в МЧС по Тюменской области. В городской администрации Тобольска агентство также перенаправили к силовикам.

В югорском управлении МЧС отметили, что не могут точно сказать, распространяется ли дым от пожаров из округа на Тюменскую область. «На территории ХМАО зарегистрированы 23 пожара на общей площади 7,7 тыс. га. В основном это юг и юго-запад округа, Кондинский, Советский районы. Горят только леса, пожаров на мусорных полигонах зарегистрировано не было, на месте работают специалисты», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что огонь от пожара добрался до городов — на окраине Югорска горят леса. Для тушения огня задействовано 93 человека и 7 пожарных машин.