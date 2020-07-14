Чечню закрыли для туристов

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Чечня. Грозный , чечня, сердце чечни, грозный
В регионе опасаются, что открытие туристического сезона может спровоцировать новую волну заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Чечне запретили въезд для туристов из-за опасности распостранения коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил начальник УГИБДД МВД республики Идрис Черхигов.

«Оперативным Штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам», — пишет Черхигов. По его словам, открытие туристического сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости.

В начале пандемии коронавируса Чечня стала первым регионом России, закрывшим свои границы. Власти принимали приезжающих на родину граждан всего пару дней, а после регион принимал только продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы. В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров отменил двухнедельный карантин для всех въезжающих в республику, передает телеканал 360.

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Ассалам Алайкум! Оперативным Штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам. Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку. В нашей республике благодаря слаженной и целенаправленной работе Главы Чеченской Республики, Героя России, моего дорогого ДЯДИ Рамзана Ахматовича Кадырова, нам удаётся держать ситуацию под контролем! Значительно минимизировать риски и обеспечивать безопасность наших граждан! Берегите себя и своих близких! Дала т1ахье беркате йойла! #Черхигов #УГИБДД #МВДпоЧР

Публикация от Idris Cherkhigov (@za_kra_cherhigov_95)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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