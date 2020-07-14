Чечню закрыли для туристов

В Чечне запретили въезд для туристов из-за опасности распостранения коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил начальник УГИБДД МВД республики Идрис Черхигов.
«Оперативным Штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам», — пишет Черхигов. По его словам, открытие туристического сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости.
В начале пандемии коронавируса Чечня стала первым регионом России, закрывшим свои границы. Власти принимали приезжающих на родину граждан всего пару дней, а после регион принимал только продовольствие, лекарства и другие жизненно важные грузы. В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров отменил двухнедельный карантин для всех въезжающих в республику, передает телеканал 360.