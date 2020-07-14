Министр Решетников назвал долю россиян, живущих в крайней нищете

Максим Решетников доложил о борьбе с крайней нищетой в России Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Доля россиян, которые проживают в условиях крайней нищеты, по международным стандартам составляет меньше 1%. Такие данные привел министр экономического развития РФ Максим Решетников на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ООН.

«Вторым аспектом устойчивого развития является социальная сфера. Россия достигла цели ликвидации крайней нищеты в ее международном понимании. Сейчас доля такого населения составляет менее 1%. Несмотря на это, в 2018 году за национальной чертой бедности все еще находилось 12,6% населения», — приводит ТАСС слова министра, который также добавил, что приоритетом работы правительства является сокращение бедности в стране вдвое.

По данным ООН, международная черта бедности определяется бюджетом в 1,9 долларов на человека в день. В конце июня, как напоминает RT, Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты. В национальном обзоре по выполнению Целей устойчивого развития говорилось, что еще в 2017 году доля населения, проживающая на бюджет менее 3,2 долларов в день, была ниже 0,1%. Меньше чем на 5,5% в день жили порядка 1% россиян, менее чем на 10% — 6,2%.

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