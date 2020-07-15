По данным из открытых источников, Золотарев занимает должность председателя Союза сельхоз товаропроизводителей и организации пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области. Ковалев является зампредом комитета Ярославской облдумы по экономической политике, а также возглавляет межрегиональный профессиональный Союз игроков континентальной хоккейной лиги. Морозов — действующий член Совета Федерации от Татарстана.

Директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов добавил, что все кандидаты, выдвинутые «Единой России», являются опытными и известными политиками: «Их электоральные перспективы неравнозначны, но вероятность быть избранными достаточно высока у всех троих».

Основатель консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев обратил внимание на то, что Морозов длительное время (18 лет в течение шести созывов) был депутатом Госдумы и всегда избирался от Татарстана. «То есть партия делает ставку на людей, которые уже популярны и известны в территории. Они обладают ресурсом и поддержкой, уже что-то сделали для людей в своих территориях. Поэтому у них есть авторитет и сторонники», — отметил политолог.

Источник URA.RU в ЕР отмечает, что партия усвоила урок и провела работу над ошибками: «Таких оторванных от региона кандидатов, как певица Вика Цыганова [в 2019 году в Хабаровском крае проиграла довыборы в Госдуму кандидату от ЛДПР], больше на выборах не будет».

13 сентября пройдут довыборы в нижнюю палату парламента по четырем одномандатным округам. В трех из них единороссы провели предварительное голосование. «Речь идёт о 28 Нижнекамском округе, победитель — Морозов Олег Викторович. Речь идёт о Курском 110 округе, победитель — Золотарев Алексей Михайлович. И речь идёт о 194 одномандатном Ярославском округе, победитель — Коваленко Андрей Николаевич… Все кандидаты победили с явным преимуществом», — сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. В ходе заседания члены генсовета тайным голосованием приняли решение поддержать все выдвинутые кандидатуры.

«Единая Россия» выдвинула трех кандидатов — Алексея Золотарева, Андрея Коваленко и Олега Морозова — на довыборы в Госдуму, которые состоятся 13 сентября. Политологи уверены, что партия решила делать ставку на людей, известных в своих территориях.

Госдума может пополниться тремя депутатами от ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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