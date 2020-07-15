14 июля 2020
13 июля 2020

Пермь отдаляется от снятия карантина. Ситуация с коронавирусом ухудшилась

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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, гостиница урал в перми
В Пермском крае за сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Коэффициент распространения болезни вновь перевалил за единицу (до 1,01), что не позволяет принимать решение о переходе региона на третий этап снятия ограничений.

«Пермский край — 75 [новых случаев]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе составляет 4618 человек, в результате болезни скончались 172 человека (+5 за минувшие сутки), выздоровели — 3576 (+130 за сутки).

При текущем коэффициенте распространения инфекции в регионе невозможно было бы ввести даже те послабления, которые соответствуют первому этапу снятия ограничений и действуют в крае с середины мая. На второй этап снятия ограничений Пермский край перешел с 1 июля.

Больше всего заболевших в Октябрьском, Перми, Пермском районе, Чусовом и Гремячинске (в процентном отношении к числу проживающих в муниципалитета). Также пермяков продолжают наказывать за нарушение действующих ограничений — за месяц составлено почти четыре тысячи протоколов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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