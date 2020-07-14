В отношении жителей Урала и Пермского края составлено более 71 тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В ХМАО среди уральских регионов самый высокий риск получить штраф за нарушение режима самоизоляции и иных ограничений, установленных местной властью. Такой вывод можно сделать, исходя из количества протоколов, поступивших в местные суды за последний месяц. В Сверловской и Курганской областях, которые в отличие от ХМАО, перешли на второй и первый этап снятия ограничений, соответственно, также продолжают активно наказывать нарушителей.

В Югре за последний месяц (с 15 июня по 14 июля) в суды поступило 47,45% протоколов, которые были составлены в отношении граждан, начиная с 1 апреля текущего года. Всего по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которая предусматривает наказание до 30 тысяч рублей, в суды ХМАО поступило 11739 протоколов, из них за последний месяц — 5570.

В Свердловской области за последний месяц в суды направили 35,38% протоколов, составленных по данной статье за все время (7830 из 22132), а в Курганской — 30,41% (530 из 1743). В Челябинской области и Пермском крае, которые также перешли на второй этап снятия ограничений, с 15 июня по 14 июля в суды направили 4110 и 3952 протокола, соответственно. Это около четверти от всех протоколов, составленных по ст. 20.6.1 КоАП РФ в данных регионах.

Среди регионов Урала реже всего штрафуют жителей Тюменской области, где также действует второй этап снятия ограничений (9,12% протоколов — 287 из 3147), а данные по ЯНАО в системе ГАС «Правосудие» недоступны. Для сравнения, в Краснодарском крае, который перешел на третий этап снятия ограничений, в суды за минувший месяц было направлено 7,05% от составленных протоколов за три с половиной месяца (1875 из 26611).

В Татарстане (второй этап) за месяц в суды направили 9540 протоколов (14% от 68128), в Иркутской области (первый этап) — 1181 (17,25% от 6845), в Нижегородской области (первый этап) — 2616 (18,66% от 14018), Алтайском крае (первый этап) — 660 (20,7% от 3189), а в Новосибирской области (первый этап) — 540 (24,04% от 2246).

Протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ могут составлять сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также ряд должностных лиц субъектов РФ. В Пермском крае, например, могут составить протокол в отношении человека, который вышел на улицу без маски или перчаток.

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