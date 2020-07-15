«Турецкие авиалинии» оставили Екатеринбург без билетов до октября

Россия остановила международное авиасообщение в конце марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первые международные перелеты «Турецких авиалиний» из Екатеринбурга начнутся не раньше 1 октября. Об этом сообщили в колл-центре авиакомпании.

«Самые первые вылеты из Екатеринбурга стоят в расписании 1 октября. Раньше в расписании ничего нет», — пояснили в колл-центре. Там отметили, что, в случае изменений дат, информация будет на размещена на сайте авиакомпании. Согласно официальной информации, 1 октября будут доступны вылеты из Екатеринбург по многим зарубежным направлениям, в том числе в Стамбул, Рим, Мюнхен и другие города.

Ранее авиакомпании сообщала, что с 1 августа намерена возобновить полеты в шесть российских городов. В сообщении «Турецких авиалиний» говорится, что рейсы будут выполняться в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Казань. С 5 августа возобновятся полеты в Краснодар и Сочи.

«Турецкие авиалинии» начали постепенно отменять рейсы в российские города с середины марта. С 27 марта было остановлено международное авиасообщение между Россией и другими странами из-за пандемии коронавируса. Татьяна Голикова заявляла, что процесс снятия ограничений на перелеты начнется с 15 июля.