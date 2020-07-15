На спасение Верхней Салды и ВСМПО найдут деньги у вице-премьера

В заксобрании придумали, как поддержать ВСМПО. А с ним Верхнюю Салду и другие моногорода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания думают, как помочь Верхней Салде и корпорации «ВСМПО- АВИСМА», а вместе с ним и другим градообразующим предприятиям в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусом. Как сообщил URA.RU председатель парламентского комитета по промышленной политике Альберт Абзалов, на сегодняшнем заседании депутаты рассмотрят обращение коллег из Калининграда, адресованную первому зампреду правительства РФ Андрею Белоусову.

По словам Абзалова, парламентарии намерены поддержать инициативу коллег. «Документ предлагает отойти от отраслевого принципа оказания мер господдержки бизнесу, поддерживая те предприятия, чья выручка в период антикоронавирусных ограничений упала более чем на 30%. Также меры поддержки предлагается распространить на монопрофильные города, а точнее — на их градообразующие предприятия. В Свердловской области это, например, „ВСМПО-АВИСМА“ в Верхней Салде», — пояснил законодатель.

Как писало URA.RU, из-за двукратного сокращения объемов производства компанией BOEING, она снижает объем закупок титана у «ВСМПО-АВИСМА». Осенью предприятие может остановиться. Между тем, оно является градообразующим для Верхней Салды, где проживает более 44 тысяч человек. Кризисные явления могут отразиться не только на благосостоянии корпорации, но и на бюджете Верхней Салды.

В соответствии с решением гордумы, в 2020 год городская казна должна пополниться на 1, 515 млрд рублей. Свыше миллиарда рублей в этой сумме составляют безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, 441 миллион рублей — собственные налоговые и неналоговые доходы. Около 60% в этих 441 миллионе составляет подоходный налог, львиную долю которого платят сотрудники «ВСМПО-АВИСМА». Между тем, предприятие переведено на трехдневную рабочую неделю, что отражается на зарплатах сотрудников, и соответственно не может не отразиться на поступлениях в городской бюджет.

Гордума Верхней Салды 10 июля внесла поправки в бюджет города на 2020 год. В соответствии с которыми доходы выросли на 15 миллионов рублей. Однако период уплаты налогов за 2020 начнется в 2021 году, следовательно, в настоящее время муниципальная казна еще не почувствовала проседания доходной части.

Председатель городской думы Игорь Гуреев оказался недоступен для звонка. Один из муниципальных депутатов пояснил, что о секвестре городского бюджета речи пока нет, но вероятнее всего, такой вопрос возникнет осенью. «ВСМПО приносит в городской бюджет примерно 170 миллионов рублей НДФЛ. Еще в апреле [когда кризис только начался] нам представляли расчеты, согласно которым эта сумма уменьшится не менее, чем на 20%. Правда, финотдел пока ведет речь о сокращении собственных доходов на сумму от 8 до 11 миллионов рублей. Но думаю, что в итоге сумма окажется гораздо больше», — пояснил народный избранник.