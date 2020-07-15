Минфин РФ: будут ли бюджет пополнять с помощью накоплений россиян

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В Минфине не будут принудительно использовать деньги россиян для поддержки бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Накопления граждан России не будут использовать для пополнения бюджета страны. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов.

В Минфине назвали мифом то, что бюджет страны будет финансироваться из денег россиян. «Мы не рассматриваем для себя такую возможность, как принудительное какое-то использование накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета», — цитирует ТАСС Тимура Максимова.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ урежет финансирование программы поддержки семей. В следующие два года на нацпроекты планируется потратить на 140 млрд рублей меньше запланированного.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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