Минфин РФ: будут ли бюджет пополнять с помощью накоплений россиян

В Минфине не будут принудительно использовать деньги россиян для поддержки бюджета
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Накопления граждан России не будут использовать для пополнения бюджета страны. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов.
В Минфине назвали мифом то, что бюджет страны будет финансироваться из денег россиян. «Мы не рассматриваем для себя такую возможность, как принудительное какое-то использование накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета», — цитирует ТАСС Тимура Максимова.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ урежет финансирование программы поддержки семей. В следующие два года на нацпроекты планируется потратить на 140 млрд рублей меньше запланированного.
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