В Хабаровске проходит уже пятый митинг в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Акцию сопровождают сотрудники МВД.
«Жители краевой столицы собрались на площади Ленина. И с лозунгами „Свободу Фургалу!“ начали шествие по центральной улице города», — сообщает издание «Вечерний Хабаровск». Очевидцы утверждают, что колонну митингующих сопровождают полицейские, но в происходящее не вмешиваются.
По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, сам Фургал не знает об акциях протеста в Хабаровске. Представителям ОНК запретили ему об этом сообщать, а в камере губернатора в «Лефортово» нет телевизора.
Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября, напоминает «
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