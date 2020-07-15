Жители Хабаровска в пятый раз вышли на несанкционированный митинг. ВИДЕО

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Люди выступают против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровске проходит уже пятый митинг в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала. Акцию сопровождают сотрудники МВД.

«Жители краевой столицы собрались на площади Ленина. И с лозунгами „Свободу Фургалу!“ начали шествие по центральной улице города», — сообщает издание «Вечерний Хабаровск». Очевидцы утверждают, что колонну митингующих сопровождают полицейские, но в происходящее не вмешиваются.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, сам Фургал не знает об акциях протеста в Хабаровске. Представителям ОНК запретили ему об этом сообщать, а в камере губернатора в «Лефортово» нет телевизора.

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Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября, напоминает «Федеральное агентство новостей». А с 11 июля в столице края начались несанкционированные митинги в поддержку губернатора. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал эти акции незаконными и губительными для здоровья людей на фоне пандемии, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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