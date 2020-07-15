Власти будут привлекать людей в ЯНАО земельными участками

На полученной земле можно будет строить частные дома и заниматься бизнесом (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Земля станет использоваться в качестве федеральной меры поддержки россиян, решивших обосноваться в Заполярье. Как следует из законопроекта, подготовленного Минвостокразвития РФ и опубликованного на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, бесплатно получить землю для строительства или хозяйственной деятельности можно будет во всех арктических регионах, в том числе и в ЯНАО.

Согласно опубликованной информации, Минвостокразвития намерено внести поправки в уже действующий закон о «дальневосточном гектаре». «Изначально с такой инициативой выступили власти ряда арктических регионов», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В министерстве опираются на сведения властей регионов Арктики о том, что в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса, загородные земельные участки и индивидуальные жилые дома стали пользоваться повышенным спросом. Кроме того, до конца лета ожидается вступление в силу законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике и нововведения должны стать дополнительным стимулом для организации бизнеса на полученных участках.

Правительство поддержало просьбу регионов, дав поручение подготовить соответствующий законопроект, сообщает Минвостокразвития. Согласно имеющимся данным, земля будет предоставляться на всей территории Мурманской области, НАО и ЯНАО, а также в заполярных районах Карелии, Республики Коми, Архангельской области и Красноярского края. Якутию и Чукотку, в которых уже действует закон о «дальневосточном гектаре», изменения не затронут.