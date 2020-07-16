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Сотрудники полиции показали себя крайне профессионально, несмотря на огромное количество провокаций со стороны купленных и просто зпблуждающихся протестующих. Прекрасно, что вовремя смогли определить и задержать зачинщиков, призывавших к перекрытию дорог. pic.twitter.com/xXHc4eQboO

Журналист URA.RU с места событий передавал, что незадолго до вмешательства полиции некоторые участники шествия легли на дорогу на Петровке, перекрыв движение автомобилей. Как сообщает издание «Подъем», правоохранители передают по рации просьбу не задерживать представителей СМИ. В автозаки забирают только тех, кто провоцирует силовиков и препятствует их работе . В социальных сетях тем временем появилась видеозапись, на которой запечатлено, как участники стихийного шествия призывают окружающих «выходить на дорогу».

Корреспондент стрима RT Георгий Бабаян заявил, что после окончания акции протеста на Пушкинской площади некоторые участники решили пойти на Петровку под лозунгами «Давайте опять погуляем по Москве», «Пойдём гулять» и т. д. «В итоге всё это переросло в массовые беспорядки и задержания», — добавил он.

Задержание участников акции протеста против изменения Конституции в Москве начались в ответ на их действия. Об этом сообщают журналисты и очевидцы, находящиеся на месте событий.

Полиция начала задерживать участников шествия после провокаций Фото: Владимир Андреев

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