15 июля 2020

Задержания протестующих в Москве начались после провокаций. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция начала задерживать участников шествия после провокаций Фото: Владимир Андреев
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Задержание участников акции протеста против изменения Конституции в Москве начались в ответ на их действия. Об этом сообщают журналисты и очевидцы, находящиеся на месте событий.

Корреспондент стрима RT Георгий Бабаян заявил, что после окончания акции протеста на Пушкинской площади некоторые участники решили пойти на Петровку под лозунгами «Давайте опять погуляем по Москве», «Пойдём гулять» и т. д. «В итоге всё это переросло в массовые беспорядки и задержания», — добавил он.

Журналист URA.RU с места событий передавал, что незадолго до вмешательства полиции некоторые участники шествия легли на дорогу на Петровке, перекрыв движение автомобилей. Как сообщает издание «Подъем», правоохранители передают по рации просьбу не задерживать представителей СМИ. В автозаки забирают только тех, кто провоцирует силовиков и препятствует их работе. В социальных сетях тем временем появилась видеозапись, на которой запечатлено, как участники стихийного шествия призывают окружающих «выходить на дорогу».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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