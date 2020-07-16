В Екатеринбурге подожгли клинику, где делали тесты на коронавирус

Пожарные обнаружили на месте ЧП зажигалку и разбитое окно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге в ночь на 16 июля подожгли частную медицинскую клинику на улице Уральской, 57/2, которая делала тесты на коронавирус. На месте пожара была найдена зажигалка.

Сообщение о возгорании поступило пожарным около трех часов ночи. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из окна первого этажа идет дым. «На окне комнаты защитные роль ставни отогнуты, окно в комнату разбито. <…>. Отчетливого запаха горючей жидкости не было. На пороге перед окном валялась зажигалка», — сообщили «Ночные новости».

Пожарные проникли в помещение и потушили огонь. Больше всего пострадал диван, который впоследствии вытащили на улицу. По указанному адресу расположена «Клиника Уральская». В ней, помимо прочего, делают тесты на коронавирус и антитела.

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