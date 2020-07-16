15 июля 2020

В Екатеринбурге подожгли клинику, где делали тесты на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган, пожарная машина
Пожарные обнаружили на месте ЧП зажигалку и разбитое окно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге в ночь на 16 июля подожгли частную медицинскую клинику на улице Уральской, 57/2, которая делала тесты на коронавирус. На месте пожара была найдена зажигалка.

Сообщение о возгорании поступило пожарным около трех часов ночи. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из окна первого этажа идет дым. «На окне комнаты защитные роль ставни отогнуты, окно в комнату разбито. <…>. Отчетливого запаха горючей жидкости не было. На пороге перед окном валялась зажигалка», — сообщили «Ночные новости».

Пожарные проникли в помещение и потушили огонь. Больше всего пострадал диван, который впоследствии вытащили на улицу. По указанному адресу расположена «Клиника Уральская». В ней, помимо прочего, делают тесты на коронавирус и антитела.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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