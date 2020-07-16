В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края

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Ранее, напомним, telegram-канал «Brief/Незыгарь» сообщил, что 15 июля было принято решение назначить Дегтярева врио губернатора Хабаровского края с последующей перспективной избрания. когда именно это может произойти, не уточнялось. Официальных подтверждений этой информации не было. Нынешний глава региона Сергей Фургал, как напоминает RT , был арестован 10 июля по обвинению в организации убийств в 2004 и 2005 годах. После этого в Хабаровске начались массовые акции протеста .

«В ЛДПР назвали „слухами“ информацию о возможном назначении депутата Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. В пресс-службе лидера партии Владимира Жириновского отказались это комментировать», — сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.

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