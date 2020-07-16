15 июля 2020

В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края

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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
В ЛДПР назвали слухами назначение врио губернатора Хабаровского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.

«В ЛДПР назвали „слухами“ информацию о возможном назначении депутата Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. В пресс-службе лидера партии Владимира Жириновского отказались это комментировать», — сообщается на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее, напомним, telegram-канал «Brief/Незыгарь» сообщил, что 15 июля было принято решение назначить Дегтярева врио губернатора Хабаровского края с последующей перспективной избрания. когда именно это может произойти, не уточнялось. Официальных подтверждений этой информации не было. Нынешний глава региона Сергей Фургал, как напоминает RT, был арестован 10 июля по обвинению в организации убийств в 2004 и 2005 годах. После этого в Хабаровске начались массовые акции протеста.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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