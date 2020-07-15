Чтобы говорить о коллективном иммунитете к коронавирусу, антитела к COVID-19 должны появиться у половины населения. Об этом сообщил российский вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет к коронавирусу есть у 26% россиян, передает РИА «Новости». По ее словам, самые высокие показатели — у детей в возрасте до шести лет (42%). Профессор Альтштейн пояснил, что этот процент связан с анализом на антитела к COVID-19. Считается что иммунитет есть у тех, у кого в крови обнаружены антитела к коронавирусу. Он отмечает, что количество заболевших в России гораздо меньше, чем 26%. Остальные переносят вирус без проявлений.
По его словам, о победе над коронавирусом можно говорить только тогда, когда случаев заболевания в России не будет. Однако, если у половины населения будет иммунитет к COVID-19, это может остановить распространение вируса.
Ранее сообщалось, что ученые лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии Новосибирска получили антитела, нейтрализующие COVID-19. Ученые из Пекинского института биотехнологии и группа специалистов Калифорнийского университета Мерсед обнаружили антитела к коронавирусу в грудном молоке матери.
Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил, что исследования первой вакцины от коронавируса успешно завершились. У всех добровольцев в ходе исследований было определено отсутствие антител к коронавирусу.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.