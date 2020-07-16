Жители курганского города не дали мэру забрать полномочия у думы

Виктору Ермишкину придется согласовывать своих заместителей с гордумой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шадринская городская дума продолжит согласовывать кандидатуры заместителей главы города перед их назначением. Убрать этот пункт из устава муниципалитета предлагал глава Шадринска Виктор Ермишкин, однако депутаты не поддержали эту поправку, так как на публичных слушаниях жители выступили против. Об этом URA.RU рассказали участники заседания.

«Предлагались изменения, что глава города не согласовывает своих замов с думой. По этому вопросу были публичные слушания, присутствовали 100 жителей Шадринска плюс общественники», — рассказал URA.RU депутат Шадринской городской думы Михаил Богданов. Против внесения таких поправок выступили 72 человека. «Депутаты были вынуждены поддержать общественность», — подчеркнул депутат. Он отметил, что в устав предлагались и другие изменения, их депутаты поддержали. Но поправка, против которой выступили шадринцы, в итоговом документе не появится.

Источник URA.RU, близкий к политическим кругам Шадринска, заявил, что возражения основывались на том факте, что президент России, наоборот, дает больше власти Госдуме в плане назначения министров. «А у нас хотели установить чуть ли не авторитарную власть мэра», — возмутился инсайдер.

«Да, действительно, депутаты Шадринской городской думы вынуждены проголосовать против поправок, которые выдвигал Ермишкин. Потому что на публичных слушаниях жители города были против поправок», — прокомментировал URA.RU председатель гордумы Анатолий Черных (решение по этому вопросу принималось до того, как депутаты проголосовали за отставку Черных, предложенную главой города).

В начале года Курганская областная дума приняла законопроект, согласно которому губернатор Курганской области получил полномочия единолично определять состав регионального правительства, без участия облдумы. Этот документ не вызвал больших разногласий, его поддержали большинство депутатов.