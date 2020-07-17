В новый федеральный орган войдут известные политики из ЯНАО

Общественный совет Арктики будет защищать традиционный уклад КМНС Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В октябре этого года по инициативе министерства развития Дальнего востока и Арктики (Минвостокразвития) будет сформирован Общественный совет Арктической зоны. В совещательный орган, который будет защищать традиционную хозяйственную деятельность коренных и малочисленных народов Севера (КМНС), войдут ямальские политики и общественники, сообщают источники URA.RU в политических кругах.

«Однозначно, что в совет войдут лидеры общественного мнения от коренных народов от Ямала — это либо президент региональной ассоциации „Ямал — потомкам!“ Эдуард Яунгад, либо депутат Госдумы Григорий Ледков», — рассказал собеседник агентства. По словам инсайдера, в пользу последнего говорит его «крепкий бэкграунд» в виде Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также то, что он на хорошем счету как у федеральных властей, так и у представителей КМНС в других регионах.

Официальные представители правительства ЯНАО данную информацию пока никак не комментируют. По известным телефонам связаться с самими политиками к моменту публикации не удалось.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет федеральных законов о широкой системе льгот и преференций для предпринимателей в Арктической зоне. Согласно закона «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» заполярные территории страны становятся специальной экономической зоной.

При этом законы предусматривают целый ряд мер по развитию и защите традиционной хозяйственной деятельности КМНС. В частности, создаваемый Общественный совет Арктической зоны будет осуществлять мониторинг процессов взаимодействия резидентов и КМНС, принимать участие в разработке мер по охране окружающей среды в Арктике, а также выступать с предложениями по совершенствованию российского законодательства.