Жириновский объяснил, почему нужно провести деноминацию рубля

Владимир Жириновский подчеркнул, что деноминированные деньги будут более понятны людям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, что рубль обретет вес, если провести деноминацию. Такое мнение он высказал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Жириновский рассказал, что деноминация рубля в России вполне возможна. «Когда в конце прошлого века мы убрали 2 нуля, то стало лучше. А то везде были цены в миллионах и миллиардах», — высказался Жириновский. По его словам, при проведении такой же деноминации доллар будет стоить 65 копеек. Политик подчеркнул, что такие деньги будут более понятны людям.

Ранее сообщалось, что около 80% россиян выступили за вывод монет в 1 и 5 копеек из денежного оборота. Аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль, разделив его на 100. В таком случае курс рубля станет 60-70 копеек за доллар

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