Треть россиян выступили против копеек после слухов о деноминации

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Ранее аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль , разделив его на 100. В таком случае курс рубля станет 60-70 копеек за доллар, передает « Национальная служба новостей» . Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече в Совете Федерации опровергла заявления о возможной деноминации рубля. Последняя деноминация рубля в России прошла в 1998 году.

В защиту мелочи выступили 15% россиян. По мнению респондентов, копейка является историческим национальным символом страны (38%) и необходима для расчетов в магазинах и общественном транспорте (24%). При этом около 61% россиян признались, что не использовали копейку уже в течении нескольких лет. Чаще всего мелкие монеты в расчетах используют жители Уральского (15%) и Приволжского (10%) федеральных округов.

В опросе приняли участие тысяча россиян. «42% россиян считают, что для расчетов достаточно монет в 10 и 50 копеек, еще 37% не возражают против полного вывода мелочи», — цитирует РИА «Новости» отчет банка.

Около 80% россиян выступили за вывод монет в 1 и 5 копеек из денежного оборота. При этом треть из них поддержали полный вывод из оборота всей наличной мелочи. К таким выводам пришли специалисты банка «Открытие» в ходе исследования.

Большинство россиян поддержали вывод из оборота монет в 1 и 5 копеек Фото: Анна Майорова © URA.RU

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