На два мандата в краевом парламенте претендуют восемь кандидатов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Кандидаты в депутаты по избирательным округам № 13 и № 17 в заксобрание Пермского края подали документы в избирком за несколько часов до окончания приема заявок (в 23:59 16 июля). Источник URA.RU, знакомый с ситуацией утверждает, что последними выдвинулись кандидаты от партии «Справедливая Россия».

«Около 20 часов на 13 округ подал документы Мельчаков Дмитрий, а около 22 часов на 17 округ — Злобина Ирина. Оба от „Справедливой России“», — рассказал URA.RU инсайдер. Он уточнил, что эти кандидаты стали последними, кто подал документы для участия в предстоящих выборах. Все остальные кандидаты заявили о себе значительно раньше.

Злобина ранее уже занимала выборные должности в Чусовом, а сейчас работает в пермской станции скорой медицинской помощи. Мельчаков является депутатом думы Александровска от «Справедливой России» по избирательному округу № 7.

Таким образом за депутатское кресло по 13 избирательному округу поборются: Дмитрий Стахов от ЛДПР, Павел Кузьмин от «Единой России», Денис Богатырев в порядке самовыдвижения и Дмитрий Мельчаков от «Справедливой России». В 17 избирательном округе соперничать между собой будут: Марат Галимуллин от КПРФ, Алексей Баландин от ЛДПР, Антон Удальев от «Единой России» и Ирина Злобина от «Справедливой России».

Также подтвердился инсайд URA.RU о том, что вице-премьеру правительства Пермского края Удальеву конкуренцию не будет составлять сын кандидата в губернаторы региона Александра Репина Сергей. И то, что от «Справедливой России» будет выдвинута Злобина.

Получить официальный комментарий от представителей краевой или территориальных избирательных комиссий региона на момент публикации не удалось. В пресс-службу крайизбиркома URA.RU направило запрос.

Довыборы в краевой парламент пройдут 13 сентября в единый день голосования. Также в этот день в Пермском крае пройдут досрочные выборы главы региона. На губернаторское кресло в Прикамье претендуют восемь кандидатов.