ПФР продлил срок дистанционного оформления пенсий

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Ранее из-за пандемии коронавируса срок упрощенного оформления пенсий был продлен до конца июля . В ПФР тогда поясняли, что основная часть пенсий сейчас оформляется удаленно по электронным заявлениям. Их можно подать через личный кабинет ПФР или на сайте Госуслуг. Доля таких обращений достигает 70%. Если человек не может подать заявление онлайн, то сотрудники фонда имеют возможность связаться с ним по телефону и получить согласие на оформление. Уточняется, что при поступлении информации, влияющей на пенсионные выплаты, размер пенсии пересчитывается сотрудниками ПФР автоматически за прошедшие месяцы. Дополнительного заявления не требуется.

В ПФР отмечают, что назначение пенсий будет осуществляться исходя из документов, имеющихся у специалистов фонда, письменных заявлений для этого не требуется. В документе сказано, что с помощью электронного заявления можно будет также оформить выплаты по уходу за престарелыми людьми, детьми с ограниченными возможностями и инвалидами I группы.

«Гражданам будет предоставлена возможность оформлять услуги через Интернет или по телефону», — передает Nation News .

Оформить пенсии дистанционно россияне смогут до конца года. Об этом говорится в проекте постановления Пенсионного фонда России (ПФР).

Оформить пенсию удаленно можно до конца года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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