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О кибератаках и попытках украсть информацию о вакцине в Соединенном королевстве сообщили 16 июля. Власти уверены, что организатором попытки взлома была российская разведка. В Кремле прокомментировали обвинения Великобритании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на серверы Британских фармацевтических компаний.

К тому же, российским разведчикам не было нужды красть информацию о британской вакцине, считает Дмитриев. Ученые из англо-шведской компании AstraZeneca рассказали коллегам из «Р-Фарм» обо всех технологиях сами, еще до обвинений, напомнил руководитель РФПИ.

«Я думаю, что вся эта история является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха», — цитирует Дмитриева ТАСС. Глава РФПИ подчеркнул, что отечественная вакцина имеет шансы стать лучшей и самой эффективной на мировом рынке.

Великобритания очерняет российскую вакцину, потому что она может оказаться лучше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он также уточнил, что англо-шведские ученые и без участия хакеров уже рассказали все секреты коллегам из РФ.

РФПИ ответил на заявление о краже данных о британской вакцине Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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