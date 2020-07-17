16 июля 2020

В России ответили на обвинения Англии в краже вакцины от COVID-19. «Боятся ее успеха»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
РФПИ ответил на заявление о краже данных о британской вакцине Фото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Великобритания очерняет российскую вакцину, потому что она может оказаться лучше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он также уточнил, что англо-шведские ученые и без участия хакеров уже рассказали все секреты коллегам из РФ.

«Я думаю, что вся эта история является попыткой запятнать репутацию российской вакцины некоторыми людьми, которые боятся ее успеха», — цитирует Дмитриева ТАСС. Глава РФПИ подчеркнул, что отечественная вакцина имеет шансы стать лучшей и самой эффективной на мировом рынке.

К тому же, российским разведчикам не было нужды красть информацию о британской вакцине, считает Дмитриев. Ученые из англо-шведской компании AstraZeneca рассказали коллегам из «Р-Фарм» обо всех технологиях сами, еще до обвинений, напомнил руководитель РФПИ.

О кибератаках и попытках украсть информацию о вакцине в Соединенном королевстве сообщили 16 июля. Власти уверены, что организатором попытки взлома была российская разведка. В Кремле прокомментировали обвинения Великобритании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на серверы Британских фармацевтических компаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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