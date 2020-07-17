Цены на нефть на мировых рынках остаются стабильными. За вчерашний день эталонная марка нефти Brent смогла немного подорожать. Сейчас она торгуется по 43,41 доллара за баррель (+0,09%). Американская нефть WTI в конце торговой недели также прибавила в стоимости — 40,84 доллара за баррель (+0,22%).
С конца июня доллар не опускался ниже 70 рублей за единицу. Аналитики прогнозируют
По данным Московской биржи, 17 июля за доллар дают 71,53 рубля (-0,54). За евро — 81,49 (-0,5).
Ситуация в России
Президент России Владимир Путин накануне провёл совещание по бюджету РФ на 2021 год. Он заявил, что глубина экономического кризиса в стране оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан. По его словам, сейчас в приоритете властей — восстановить уровень занятости, дать россиянам возможность работать, зарабатывать и обеспечивать семьи. Лидер государства отметил, что в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней,
Выпадающие доходы российских регионов в 2020 году могут
В России с 1 августа оптовые цены на газ для населения вырастут на 3%. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что собирались сделать это еще в июле. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что цены на бензин Аи-95 в российской рознице стабилизируются в июле. На них повлияет снижение оптовой стоимости.
В Росстате сообщили, что в июне
Правительство внесло в Госдуму законопроект
Что происходит в мире
Главы государств Евросоюза проведут очную двухдневную встречу в Брюсселе. Они обсудят новый
В мае Россия вышла на
Украина получит от Европейского союза
Прогнозы и мнения экспертов
Российская экономика сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году. По мнению аналитиков Economist Intelligence Unit (EIU), в РФ экономика будет восстанавливаться медленнее по сравнению с мировой из-за снижения цен на энергоресурсы.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что выплаты для семей с детьми нужно продлить до сентября. По словам политика, такие меры помогут поддержать и бизнес, поскольку материальная поддержка способствует росту спроса и покупательской способности.
На ближайшем заседании совета директоров Банка России 24 июля ожидается очередное
Тем, кто собирается взять кредит, коллекторы дали важную
Согласно результатам исследования ОПЕК, если из-за второй волны коронавируса в разных странах будет вновь введен карантин, то есть вероятность, что сценарию восстановления рынка нефти сбыться не суждено. В этом случае спрос на нефть может просесть на 11 миллионов баррелей в сутки. При этом
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