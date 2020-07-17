Цены на бензин стабилизируются, а газ подорожает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть на мировых рынках остаются стабильными. За вчерашний день эталонная марка нефти Brent смогла немного подорожать. Сейчас она торгуется по 43,41 доллара за баррель (+0,09%). Американская нефть WTI в конце торговой недели также прибавила в стоимости — 40,84 доллара за баррель (+0,22%).

С конца июня доллар не опускался ниже 70 рублей за единицу. Аналитики прогнозируют три варианта поведения российской валюты в третьем квартале текущего года. Большинство считает, что она останется на уровне 71 рубль за доллар. Вторые прогнозируют укрепление до 65 рублей за доллар на фоне плавного сокращения импорта, уменьшения дивидендных выплат, а также возможной нейтрализация вирусных угроз и восстановления мировой экономики. Последние предполагают, что российская валюта потеряет позиции до 75 единиц за доллар. Они считают, что на рубль отрицательно повлияют снижение объемов продажи валюты Центральным банком, почти двукратное по сравнению с июнем, а также восстановление импорта.

По данным Московской биржи, 17 июля за доллар дают 71,53 рубля (-0,54). За евро — 81,49 (-0,5).

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин накануне провёл совещание по бюджету РФ на 2021 год. Он заявил, что глубина экономического кризиса в стране оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан. По его словам, сейчас в приоритете властей — восстановить уровень занятости, дать россиянам возможность работать, зарабатывать и обеспечивать семьи. Лидер государства отметил, что в апреле 2020 года, в период объявленных нерабочих дней, ВВП России сократился на 12%. В мае же снижение составило 10,9%. При составлении бюджета на трехлетний период власти должны учитывать настроения россиян, их запросы и обновленную Конституцию, сказал Путин.

Выпадающие доходы российских регионов в 2020 году могут превысить 2 триллиона рублей . Заместитель председателя Счетной платы Галина Изотова предложила при формировании федерального бюджета на 2021—2023 годы рассмотреть возможность предоставления субъектам РФ дополнительных межбюджетных трансфертов, в том числе дотаций на обеспечение их бюджетной устойчивости и сбалансированности.

В России с 1 августа оптовые цены на газ для населения вырастут на 3%. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что собирались сделать это еще в июле. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что цены на бензин Аи-95 в российской рознице стабилизируются в июле. На них повлияет снижение оптовой стоимости.

В Росстате сообщили, что в июне промышленное производство в РФ снизилось в годовом выражении на 9,4%, приблизившись к майскому спаду на 9,6%. Замглавы Минэкономики Полина Крючкова отметила, что падение промпроизводства в России оказалось существенно меньше, чем в других крупных развитых и развивающихся странах.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний . Согласно документу, с 2021 года налог на прибыль будет снижен с 20% до 3%, а ставка страховых взносов — с 14% до 7,6%.

Что происходит в мире

Главы государств Евросоюза проведут очную двухдневную встречу в Брюсселе. Они обсудят новый семилетний бюджетный план в 1,074 трлн евро.

В мае Россия вышла на второе место по добыче нефти в мире, опередив лидера ОПЕК Саудовскую Аравию. На первом месте остаются США.

Украина получит от Европейского союза 105 миллионов евро . Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, деньги будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на проведение реформ.

Прогнозы и мнения экспертов

Российская экономика сможет вернуться на докризисный уровень к 2024 году. По мнению аналитиков Economist Intelligence Unit (EIU), в РФ экономика будет восстанавливаться медленнее по сравнению с мировой из-за снижения цен на энергоресурсы.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что выплаты для семей с детьми нужно продлить до сентября. По словам политика, такие меры помогут поддержать и бизнес, поскольку материальная поддержка способствует росту спроса и покупательской способности.

На ближайшем заседании совета директоров Банка России 24 июля ожидается очередное снижение ключевой ставки с нынешних 4,5% годовых. Отмечается, что данное решение практически не повлияет на курс рубля. Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку. Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что если инфляция к концу года окажется на уровне таргета ЦБ в 4%, депозиты фактически начнут приносить своим владельцам убытки.

Тем, кто собирается взять кредит, коллекторы дали важную рекомендацию, чтобы не накопить долгов . Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев советует заранее сделать накопления в размере 2-3 платежей. Это не позволит выйти на просрочку и даст понять, сможете ли вы вычитать эту сумму из своих доходов каждый месяц.

Согласно результатам исследования ОПЕК, если из-за второй волны коронавируса в разных странах будет вновь введен карантин, то есть вероятность, что сценарию восстановления рынка нефти сбыться не суждено. В этом случае спрос на нефть может просесть на 11 миллионов баррелей в сутки. При этом запасы могут достичь беспрецедентно высокого уровня в 1,218 миллиарда баррелей.

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