Из-за повышения цен на газ пострадают 40% россиян

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О том, что цены на газ проиндексируют на 3% стало известно 14 июля. Повышение тарифа произойдет в начале августа, пишет телеканал « Царьград ».

Он отметил, на этом рост цен из-за повышения тарифов не закончится. «Растет себестоимость переработки нефти, соответственно растет цена на бензин. Это взаимосвязанные вещи», — уверен эксперт. Тем не менее, стоимость голубого топлива продолжит расти и в будущем, заключил Любич.

Экономист подчеркнул, что повышение тарифов на газ скажется не только на ЖКХ. У производителей потребительских товаров поднимутся издержки на производство. Они включат их в стоимость товара, а платить за это снова будут россияне, подчеркнул Антон Любич.

При этом повышения цен легко было избежать. У «Газпрома» и так большая прибыль, даже несмотря на коронавирус, считает эксперт. «Газовики явно не самые пострадавшие», — уточнил экономист. Поэтому лучше было бы, чтобы «Газпром» затянул пояса, а не население, у которого из-за пандемии и так «выпали доходы», говорит Любич.

«Больше всего повышение цен скажется на самой малообеспеченной части населения. Среди малообеспеченных у нас все те, кто не попадает под средний класс. То есть получает меньше 17 тысяч рублей на взрослого члена семьи. Это порядка 40% населения», — объяснил Любич.

Повышение цен на газ ударит по 40% населения России. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог и экономист Антон Любич. Увеличения тарифов можно было избежать, подчеркнул эксперт.

Повышение тарифов на газ негативно скажется на россиянах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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