Глава Минздрава России объяснил визит в Екатеринбург

У Михаила Мурашко возникли вопросы к региону по организации медицинской помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Екатеринбург вызван результатами проверок со стороны ведомства и Росздравнадзора. Об этом на совещании в резиденции свердловского губернатора заявил сам Мурашко, передает корреспондент URA.RU. По словам министра, к региону «есть вопросы» по организации медицинской помощи, которые «требуют доработки».

«Визит министерства здравоохранения [РФ в Екатеринбург], сотрудников Росздравнадзора связан с результатами выезда [специалистов на место]. Мы видим, что на сегодня в целом [медицинская] помощь в регионе организована в соответствии с порядками, но по результатам проверок и статистике [заболеваемости COVID-19] мы видим, что есть вопросы, требующие доработки по организации медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах», — объяснил Мурашко.

Предполагается что в ходе визита в Екатеринбург Мурашко, помимо совещания у главы региона, посетит референсный центр в онкодиспансере, а также поучаствует в еще одном совещании — по модернизации поликлиник и ФАПов.

Ранее URA.RU сообщало, что по результатам визита Мурашко в уральскую столицу может ускориться процесс ликвидации горздрава Екатеринбурга. При этом у объединения гордзрава и областного минздрава есть противники среди главврачей больниц уральской столицы.