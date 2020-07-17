Глава Минздрава России объяснил визит в Екатеринбург

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, мурашко михаил
У Михаила Мурашко возникли вопросы к региону по организации медицинской помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Екатеринбург вызван результатами проверок со стороны ведомства и Росздравнадзора. Об этом на совещании в резиденции свердловского губернатора заявил сам Мурашко, передает корреспондент URA.RU. По словам министра, к региону «есть вопросы» по организации медицинской помощи, которые «требуют доработки».

«Визит министерства здравоохранения [РФ в Екатеринбург], сотрудников Росздравнадзора связан с результатами выезда [специалистов на место]. Мы видим, что на сегодня в целом [медицинская] помощь в регионе организована в соответствии с порядками, но по результатам проверок и статистике [заболеваемости COVID-19] мы видим, что есть вопросы, требующие доработки по организации медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах», — объяснил Мурашко.

Предполагается что в ходе визита в Екатеринбург Мурашко, помимо совещания у главы региона, посетит референсный центр в онкодиспансере, а также поучаствует в еще одном совещании — по модернизации поликлиник и ФАПов.

Ранее URA.RU сообщало, что по результатам визита Мурашко в уральскую столицу может ускориться процесс ликвидации горздрава Екатеринбурга. При этом у объединения гордзрава и областного минздрава есть противники среди главврачей больниц уральской столицы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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