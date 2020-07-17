Массовым наплывом туристов на челябинское озеро занялись силовики

Мэру Миасса Григорию Тонких и начальнику местной полиции внесено представление из-за нарушений, допущенных во время массового отдыха на озере Тургояк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Установлено, что решениями регионального ГУ МЧС пользование городским пляжем, а также пляжем на базе отдыха „Пугачевская поляна“, запрещено. При этом в июле 2020 года число жителей и гостей города, пребывающих на пляжах озера, значительно возросло», — констатировали в надзорном ведомстве. Кроме того, наплыв туристов на личных машинах спровоцировал длительные заторы на прилегающих дорогах, а сами они завалили берега горами мусора.
«При таких условиях возрастает вероятность совершения административных правонарушений и преступлений, в том числе террористического характера», — предупредили в прокуратуре. Нарушения там связывают с недостаточным контролем со стороны муниципалитета и городской полиции.
В прошедшие выходные наплыв желающих отдохнуть на челябинских курортах спровоцировал проблемы на дорогах и привел к отсутствию бензина на окрестных АЗС. На берегах озер появились груды мусора, оставленного туристами.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «