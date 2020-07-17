16 июля 2020

Массовым наплывом туристов на челябинское озеро занялись силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, стоянка автомобилей, жара, лето, тургояк, отдых, озеро тургояк
Нашествие туристов вредит экологии и повышает угрозу со стороны террористов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэру Миасса Григорию Тонких и начальнику местной полиции внесено представление из-за нарушений, допущенных во время массового отдыха на озере Тургояк. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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«Установлено, что решениями регионального ГУ МЧС пользование городским пляжем, а также пляжем на базе отдыха „Пугачевская поляна“, запрещено. При этом в июле 2020 года число жителей и гостей города, пребывающих на пляжах озера, значительно возросло», — констатировали в надзорном ведомстве. Кроме того, наплыв туристов на личных машинах спровоцировал длительные заторы на прилегающих дорогах, а сами они завалили берега горами мусора.

«При таких условиях возрастает вероятность совершения административных правонарушений и преступлений, в том числе террористического характера», — предупредили в прокуратуре. Нарушения там связывают с недостаточным контролем со стороны муниципалитета и городской полиции.

В прошедшие выходные наплыв желающих отдохнуть на челябинских курортах спровоцировал проблемы на дорогах и привел к отсутствию бензина на окрестных АЗС. На берегах озер появились груды мусора, оставленного туристами.

Экология Миасса и окрестностей. Челябинск
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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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