В результате возможного взрыва на АЭС может пострадать несколько стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если Азербайджан совершит ракетный удар по атомной электростанции (АЭС) в Армении, то может повториться трагедия, как в Чернобыле. Таким мнением в беседе с корреспондентом URA.RU поделился руководитель Красногорской общественной организации «Союз-Чернобыль», очевидец тех событий Виталий Ласковец.

«Катастрофа та же повторится, что и в Чернобыле. Если будет ядерный взрыв, то это очень опасно, Неизвестно, как все сработает. Это же не только Армении достанется», — сказал Ласковец. По его словам, последствия взрыва на себе ощутят Азербайджан, Турецкая территория и все остальное окружение. Он подчеркнул, что радиация из Чернобыля несколько раз обошла земной шар.

По мнению эксперта, президент России Владимир Путин и все мировое сообщество не допустят, чтобы конфликт между Арменией и Азербайджаном вышел из-под контроля. «Не думаю, что Азербайджан такой безголовый, что не боится, что им достанется», — отметил эксперт.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией началось 12 июля, в результате столкновений погибли военнослужащие. В министерстве обороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по атомной станции, которая расположена вблизи города Мецамор, пишут «Дни.ру». В Ереване назвали угрозы Баку преступными. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян подчеркнул, что в его стране никогда не говорили о возможности атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана, сообщает « Царьград ».

Авария на Чернообыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года рядом с городом Припять. На четвертом энергоблоке произошел взрыв, реактор был полностью разрушен. В результате самой катастрофы и последующего облучения пострадали несколько тысяч человек.

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