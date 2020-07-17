Историк объяснил новую версию СК об уничтожении тел Романовых

Мемориал Романовых находится под Екатеринбургом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Тайна убийства царской семьи в Екатеринбурге

Новая версия Следственного комитета РФ об уничтожении останков семьи Романовых, которая опровергает представление о том, что останки всех погибших были сожжены, оправдана и подтверждается, поделился с URA.RU историк Виталий Шитов. По его словам, старая версия о сожжении тел принадлежит следователю Соколову, который расследовал гибель царской семьи почти сразу после трагедии.

Ранее старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова рассказала в интервью «Известиям», что следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования, опроверг версию, что тела уничтожили с использованием огня и серной кислоты.

По словам Шитова, во время расследования Соколов нашел возле костра рядом с местом захоронения кости, которые записал в качестве вещественных доказательств, и планировал провести дальнейшую экспертизу, несмотря на то, что он предполагал, что эти кости принадлежат животным. «Скорее всего, он и не собирался ее делать, потому что знал, что их [Романовых] там не сжигали. Но потом в 1920 году в Париже, он написал докладную записку вдовствующей императрице Марии Федоровне, и не придумал ничего лучше, чем сказать, что тела не нашли, и, скорее всего, они были сожжены. Поскольку никаких исследований не проводилось потом, эта версия укрепилась», — объяснил историк.

В то же время историк не отрицает версию, что для уничтожения тел использовали серную кислоту. Он напомнил, что кувшины, в которых содержалась кислота, были найдены вместе с останками девяти убитых в доме Ипатьева. Осколки других кувшинов были обнаружены на поверхности, рядом с местом захоронения.

СК также допускает, что существует еще несколько захоронений Романовых, в частности, там могут быть части останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Археолог, который в 2007 году обнаружил их останки, рассказал URA.RU, что поддерживают версию ведомства. По его словам, всю местность нужно тщательно проверить.