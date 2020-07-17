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Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе 12 июля . Он нокаутировал соперника Жозе Альдо в пятом раунде. Боец ММА вывел Россию на второе место по количеству действующих чемпионов UFC. Спортсмен представляет Академию единоборств РМК и является членом бойцовского клуба «Архангел Михаил». С сентября 2018 года вместе с семьей проживает в Екатеринбурге. В этом же году он дебютировал в UFC, где за полтора года провел шесть поединков и получил шанс на титульный бой.

«Я знал, что меня ждет какой-то сюрприз. Очень приятно — это огромнейший подарок. Очень приятно именно внимание Игоря Алексеевича, даже не ко мне, а ко всей команде и тем ребятам, которые еще только на своем старте — у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Только тренируйся и показывай результат», — поделился эмоциями Ян.

Уральский чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легчайшем весе Петр Ян после возвращения в Екатеринбург получил в подарок новый автомобиль Mercedes. Ключи представителю Академии РМК вручил основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.

Петр Ян получил ключи от Mercedes из рук главы РМК Игоря Алтушкина Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»

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