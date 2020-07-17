Новый российский чемпион UFC получил подарок в Екатеринбурге. ФОТО

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Петр Ян получил ключи от Mercedes из рук главы РМК Игоря Алтушкина Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»

Уральский чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легчайшем весе Петр Ян после возвращения в Екатеринбург получил в подарок новый автомобиль Mercedes. Ключи представителю Академии РМК вручил основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.

«Я знал, что меня ждет какой-то сюрприз. Очень приятно — это огромнейший подарок. Очень приятно именно внимание Игоря Алексеевича, даже не ко мне, а ко всей команде и тем ребятам, которые еще только на своем старте — у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Только тренируйся и показывай результат», — поделился эмоциями Ян.

Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе 12 июля. Он нокаутировал соперника Жозе Альдо в пятом раунде. Боец ММА вывел Россию на второе место по количеству действующих чемпионов UFC. Спортсмен представляет Академию единоборств РМК и является членом бойцовского клуба «Архангел Михаил». С сентября 2018 года вместе с семьей проживает в Екатеринбурге. В этом же году он дебютировал в UFC, где за полтора года провел шесть поединков и получил шанс на титульный бой.

Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»
Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»
Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»
Фото: пресс-служба бойцовской команды «Архангел Михаил»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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