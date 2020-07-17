«БСЗ» остановит производство для проведения ремонта Фото: Анна Майорова © URA.RU

АО «Березниковский содовый завод», которое может быть причастно к загрязнению Камы промышленными стоками, на время остановит производство. По информации, опубликованной на сайте «Башкирской содовой компании», в структуры которой входит «БСЗ», остановка производства необходима для проведения планового ремонта оборудования.

«С 20 по 29 июля в АО „Березниковский содовый завод“ запланировано проведение капитального ремонта. Ремонт будет проводиться с остановкой производства», — информирует пресс-служба компании.

Ранее из-за резкого превышения химических веществ в реке производство остановил филиал «Азот» компании «Уралхим». Возможными виновниками загрязнения Камы прокуратура назвала березниковские предприятия «БСЗ» и «Сток». По данным следственного комитета СКР по Пермскому краю, химические вещества в реку сбрасывали с 5 по 7 июля.

Источником загрязнения названо так называемое «Белое море» — шламонакопитель «Березниковского содового завода». На предприятии причастность к произошедшему отрицают.

По факту ЧС возбуждено уголовное дело по части первой статьи 247 УК РФ («нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). «Осмотр шламонакопителей и других вероятных источников загрязняющих веществ в Березниках продолжается», — указано на сайте краевого СКР. Расследование дела находится на контроле Генпрокуратуры РФ.