Евросоюз осудил санкции США по «Северному потоку-2»

В ЕС считают, что число угроз со стороны Вашингтона стало слишком большим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не отвечают международному праву. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Экстерриториальное применение санкций не отвечает международному праву, в том числе когда речь идет о европейских компаниях, которые ведут законный бизнес», — передает слова Борреля Nation News.

Он считает, что число угроз и санкций со стороны Вашингтона стало слишком большим, особенно в отношении Европы. Также Боррель отметил подобное поведение США в отношении Ирана и Кубы.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, Германия видит потенциал и экономическую целесообразность в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Она выступила против санкций США. Глава МИД ФРГ Хайко Маас также раскритиковал санкционные действия Вашингтона, пишет RT. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона. Он отметил, что если раньше для оправдания незаконных международных действий придумывался «благовидный» повод, то сейчас США открыто говорят, что газопровод мешает их бизнесу.

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