Митинги проводятся несмотря на рост заболевших коронавирусом (Фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

В Хабаровске перед зданием правительства края возобновился митинг в поддержку арестованного главы региона Сергея Фургала. Это уже вторая стихийная акция за 18 июля.

Вечерний митинг собрал немного людей. Как сообщает «Интерфакс», к людям вышел министр здравоохранения региона Александр Витько, который попытался убедить их в опасности распространения коронавируса. Однако к заявлению врача участники акции не прислушались. По данным СМИ, некоторые выкрикивали оскорбления в адрес Витько и демонстративно снимали маски. До приезда министра участники вели себя спокойно.

В правительстве Хабаровского края заявили, что дневная акция в поддержку Фургала собрала по сравнению с прошлыми выходными меньше людей. На мероприятии присутствовали 10 тысяч сторонников действующего главы — это на 30% меньше, чем на прошлой неделе. Также в субботу прошли акции в Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке. Адвокат губернатора Хабаровского края Борис Кожемякин заявил, что Фургал благодарит жителей региона за поддержку, но не одобряет массовых выступлений и призывает граждан действовать в рамках закона, пишет RT.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах, напоминает агентство Nation News. Помимо этого Фургала обвиняют в связях с ОПГ. С 11 июля в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку главы региона.

На фоне протестов в регионе начался рост случаев заражения коронавирусом. Правительство Хабаровского края обратилось к жителям региона с просьбой воздержаться от несанкционированных митингов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил опасения, что митинги в поддержку Фургала могут привести к вспышке коронавируса в регионе.

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