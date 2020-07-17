В регионе на фоне протестов начала расти заболеваемость коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Правительство Хабаровского края обратилось к жителям региона с просьбой воздержаться от несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. На фоне протестов в регионе начался рост случаев заражения коронавирусом.

«Убедительно просим вас воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила. Напоминаем, что все массовые акции в период действия ограничений, связанных с коронавирусом, несанкционированы», — говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.

Власти обратили внимание на то, что за прошедшие в сутки в регионе было выявлено 119 человек, зараженных коронавирусом. Гражданам напомнили, что занято почти 90% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19. На фоне роста заболеваемости, как уточняет правительство региона, рассматривается возобновление ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

С 11 июля в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала, который был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах, сообщает агентство Nation News. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября, передает портал «Дни.ру». Сам Фургал заявил, что не причастен к организации массовых протестов и подчеркнул, что не одобряет их проведение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также выразил опасения, что митинги в поддержку Фургала могут привести к вспышке коронавируса в регионе.

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