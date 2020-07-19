Россиянам рассказали, почему аномальная жара опасна для сна

По словам Царевой, во время теплых ночей лучше отказаться от одеяла и спать под простыней Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жаркая погода мешает людям высыпаться. Об этом рассказал руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева.

«[В России] принято считать, что температура [воздуха во время сна] должна быть от 21 до 23 градусов. Чем глубже сон, тем ниже температура тела. Соответственно если температура тела выше, то глубокого сна сложнее достичь», — цитирует радио Sputnik Цареву. По словам сомнолога, в американские специалисты считают, что температура во время сна не должна превышать 18 градусов. Отмечается, что во время теплых ночей лучше отказаться от одеяла и спать под простыней.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что это лето в России выдалось аномально жарким. Он отметил, что 2020 год может стать самым жарким в истории. По словам Вильфанда, рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением, которое «переворачивает все с ног на голову». Из-за этого все чаще возникают антициклоны в высоких широтах, что приводит к климатическим изменениям.

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