На Дальнем Востоке восьмой день идут митинги в поддержку Фургала

Протестные акции проходят в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На Дальнем Востоке возобновились несанкционированные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств. Из-за 30-градусной жары некоторым участникам акций стало плохо.

Протесты начались в Хабаровске на площади имени Ленина у здания регионального правительства в воскресенье, 19 июля, около 12:00 по местному времени (05:00 мск), сообщает агентство «Интерфакс». Также чиновника поддерживают жители Владивостока, Комсомольска-на-Амуре. Правительство Приморского края предупреждает, что на площади во Владивостоке, где проходит митинг, пройдет дезинфекция.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах, напоминает агентство Nation News. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу.

С 11 июля в регионе проходят митинги в поддержку чиновника. Первая акция, по подсчетам полиции, собрала от 10 до 12 тысяч человек. 18 июля на улицы снова вышли тысячи протестующих. Как сообщает издание « Царьград », митинг в субботу собрал на 30% меньше людей, чем акция, которая состоялась в прошлые выходные. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора президент Владимир Путин подпишет в понедельник, 20 июля, передает телеканал 360.

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