На Дальнем Востоке восьмой день идут митинги в поддержку Фургала

На Дальнем Востоке возобновились несанкционированные митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств. Из-за 30-градусной жары некоторым участникам акций стало плохо.
Протесты начались в Хабаровске на площади имени Ленина у здания регионального правительства в воскресенье, 19 июля, около 12:00 по местному времени (05:00 мск), сообщает агентство «Интерфакс». Также чиновника поддерживают жители Владивостока, Комсомольска-на-Амуре. Правительство Приморского края предупреждает, что на площади во Владивостоке, где проходит митинг, пройдет дезинфекция.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был арестован 9 июля. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах, напоминает агентство Nation News. В Следственном комитете считают, что Фургал хотел избавиться от конкурентов по бизнесу.
С 11 июля в регионе проходят митинги в поддержку чиновника. Первая акция, по подсчетам полиции, собрала от 10 до 12 тысяч человек. 18 июля на улицы снова вышли тысячи протестующих. Как сообщает издание «
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