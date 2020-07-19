Кардиолог рассказал, как пережить резкие перепады температуры

Изменяющиеся погодные условия значительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время резких перепадов температуры люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны беречь себя от стрессов и переживаний. В разговоре с URA.RU глава Уральского института кардиологии Ян Габинский рассказал, как метеозависимым перенести смену погоды от жары к дождям.

«Уже настолько все устали от этой жары. Здесь речь идет о том, что может меняться влажность, барометрическое давление, и это все влияет на регуляцию сердечно-сосудистой деятельности. В этих условиях не надо дополнительных физических усилий, эмоциональных нагрузок. Нужно попытаться избегать стрессовых ситуаций», — заявил собеседник агентства. Не стоит прекращать принимать лекарственные препараты и следить за своим артериальным давлением, подчеркнул Габинский.

По словам кардиолога, изменяющиеся погодные условия значительно влияют на сердечно-сосудистую систему человека. «Сердечно-сосудистый тонус меняется в зависимости от погодных, магнитных условий, от влажности воздуха», — отметил Габинский.

По данным GISMETEO на следующей неделе на Среднем и Южном Урале ожидаются дожди. В ХМАО и ЯНАО преимущественно без осадков, но без аномальной жары.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первые полгода 2020 года в России стали самыми теплыми за весь период инструментальных метеонаблюдений, передает RNS. А Урал в следующем месяце ожидает переменчивая погода с частым чередованием жарких дней и ливней с грозами.

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