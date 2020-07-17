В августе уральские регионы ждут жара и ливни

Урал ждет продолжение жаркой погоды, сменяющейся сильными ливнями
В августе уральские регионы ожидает переменчивая погода с частым чередованием жарких дней и ливней с грозами. В некоторых областях синоптики прогнозируют превышение месячной нормы осадков.
Жаркая погода с температурой воздуха, превышающей августовские нормы, ожидается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Свердловскую, Курганскую, Челябинскую и Тюменскую область — напротив, ждут сильные дожди. При этом среднесуточная температура в этих регионах не опустится ниже 19 градусов.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о второй половине лета в России. По его словам, в ряде регионов останется аномальная жара.
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