Комик Харламов пропиарил тюменскую учительницу-звезду TikTok

Гарик Харламов рассказал подписчикам о тюменском учителе Любови Гараз Фото: Instagram @garikkharlamov

Комик Гарик Харламов обратил внимание на тюменского учителя русского языка Любовь Гараз, ставшую звездой TikTok. В Instagram резидент Comedy Club опубликовал видео, на котором преподаватель читает рэп.

На видео Гараз объясняет школьникам одно из заданий ЕГЭ по русскому языку, читая рэп про чередование гласных букв в словах. «Учим йоу!» — подписал видео Харламов.

В комментариях пользователи по-разному отнеслись к такой манере преподавания. Кто-то посчитал ее недостойной учителя, кто-то, наоборот, оценил, а некоторые коллеги Гараз решили взять метод себе на вооружение.

Ранее URA.RU уже рассказывало о Любови Гараз, решивший преподавать русский язык через TikTok во время карантина. В беседе с агентством она признавалась, что всю жизнь избегала интернета, однако стала учиться работе в онлайне в период самоизоляции. Родственники Гараз сначала не поддержали ее стремление снимать ролики, однако позднее стали помогать ей. Одно из видео учителя набрало около двух миллионов просмотров.