Пермский край сейчас не соответствует даже текущему уровню снятия ограничений Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермский край не готов к переходу на третий этап снятия ограничений. Такой вывод можно сделать, исходя из данных о количестве ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на основе коэффициента распространения инфекции (Rt). В последние дни фиксируется рост числа заболевших, а коэффициент Rt снижается незначительно и находится в «красной» зоне. Ситуация может измениться не раньше, чем через неделю. URA.RU представляет три сценария развития событий.

Решение о снятии карантина принимается на основе цифр, утвержденных Роспотребнадзором. Для введения новых послаблений необходимо, чтобы четыре дня подряд коэффициент Rt был в «зеленой» зоне — ниже 0,5 (13 июля — 0,95), а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 110 тестов на 100 тысяч населения (13 июля — 144,3) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (13 июля — 82,6%).

Сейчас Пермский край соответствует двум из трех обязательных критериев. В регионе уже месяц в достаточном количестве выполняется тестирование пациентов, а также с конца июня за счет значительного увеличения коечного фонда для COVID-пациентов (с 2482 до 3327) удалось вывести в «зеленую» зону и показатель со свободными местами.

Самая непростая ситуация с коэффициентом распространения инфекции, который напрямую не зависит от действий региональной власти. Чтобы узнать коэффициент Rt, нужно сумму числа зараженных за последние четыре дня поделить на сумму числа зараженных за четыре дня, предшествующих этому периоду. Соответственно, чем больше новых случаев заражения будет в ближайшие дни — тем выше будет коэффициент распространения инфекции. Исходя из этого URA.RU подготовило три сценария развития событий в Пермском крае до конца текущей недели.

Стабильный прогноз и сохранение действующих ограничений возможен, если в среднем в сутки будет выявляться не более 50 новых случаев заражения коронавирусом. Тогда коэффициент Rt опустится до 0,8. Негативный сценарий возможен, если ежедневно будет выявляться более 62 новых случаев заболевания COVID-19. В этом случае коэффициент распространения инфекции будет находиться на уровне единицы и соответствовать лишь первому этапу снятия ограничений, который действовал в регионе до июля.

Благоприятный сценарий возможен в том случае, если с 14 по 17 июля будет выявляться 31-32 новых случая заражения коронавирусом ежедневно (125 за четыре дня). В этом случае коэффициент Rt к 17 июля опустится до 0,5. А для того чтобы удержать его на этом уровне, число новых заболеваний COVID-19 должно снижаться и далее и к 20 июля не превышать 16-17 новых случаев заражения ежедневно.

В этом случае регион будет готов перейти к третьему этапу снятия ограничений, когда будет разрешена работа всех магазинов, кафе и ресторанов с соблюдением социальной дистанции, заработают гостиницы и дома отдыха, а также все образовательные учреждения.