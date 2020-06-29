Российский министр Решетников заявил о массовых увольнениях

Во время пандемии работу потеряли почти 4 млн человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

За время пандемии под сокращения попали 680 тысяч россиян. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания правительства о ситуации на рынке труда заявил.

«У нас на пике 15 млн рабочих мест было под жесткими ограничениями. То, что сокращено только 680 тысяч на сегодняшний день, — это действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа, это в целом неплохой результат», — цитирует министра ТАСС. По его словам, сокращения происходили в основном в пострадавших отраслях экономики.

Решетников добавил, что с 1 апреля более 2 миллионов россиян встали на учет в службах занятости как безработные. Однако он рассчитывает, что в 2021 году уровень занятости населения вернется к уровню 2019 года в связи с принятым пакетом мер поддержки экономики. Министр отметил, что меры поддержки занятости в стране носят длительный характер.

Всего, по данным министра труда и социальной защиты Антона Котякова, с конца марта в России потеряли работу 3 млн 718 тысяч граждан. «С конца марта на сегодняшний день уволено в России 3 млн 718 тысяч наших граждан, а принято на работу 3 млн 36 тысяч граждан, разница — 682 тысяч человек», — цитирует Котякова RT. Он добавил, что еженедельно в стране трудоустраиваются порядка 300 тысяч человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля число безработных в стране увеличилось в 3,5 раза. Но, по словам Мишустина, резкого взрывного роста безработицы удалось избежать, пишет «Национальная служба новостей». Во время пандемии коронавируса безработица в России достигла 4,5 млн человек. HR-агентство дало советы читателям URA.RU, потерявшим работу, как заработать во время COVID-19.

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