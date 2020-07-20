Площадь пожаров в ХМАО приблизилась к размеру Мальты

Власти ХМАО пока не собираются отменять режим ЧС, связанный с лесными пожарами Фото: Вадим Белов

Общая площадь лесных пожаров в ХМАО, с начала пожароопасного периода, приблизилась по территории к размерам Мальты — к 30 тыс. гектаров. Сейчас лес в регионе горит на площади в 14 тыс. гектаров, сообщили URA.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов ХМАО

«На сегодня действует 19 лесных пожаров на территории площадью 14254,60 га, из них локализовано 7 лесных пожаров на территории площадью 7699,64 га. Основными причинами возникновения лесных пожаров являются грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах», — добавили в департаменте.

Всего с начала сезона в ХМАО зарегистрировано 248 лесных пожаров общей площадью. Для сравнения, в прошлом году на это же время в лесах произошло в два раза меньше пожаров, в 2018 году — 97 пожаров. В связи с этим регионе действует режим ЧС.

Ранее URA.RU писало, что в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами в ХМАО, в регион прилетали глава МЧС и Минприроды России. Они высоко оценили степень готовности местных сил и средств, а по результатам совместного с властями региона совещания стало ясно, что лесные пожары в ХМАО этого года изменят подход к ликвидации подобных ЧС по всей стране.