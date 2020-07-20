В захвате земли в центре Екатеринбурга разберется Верховный суд

Владелец двухэтажного салона пойдет до конца в споре с властями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собственник двухэтажного салона над замороженной станцией метро «Бажовская» в центре Екатеринбурга — ООО «Промавтосервис» — намерен обратиться в Верховный суд РФ, чтобы обжаловать решение арбитражного суда Уральского округа, признавшего, что постройка была возведена незаконно. Об этом URA.RU рассказал директор предприятия Ренат Гараев.

Сейчас он ведет переговоры с приставами, запустившими исполнительное производство. «Готовим документы для обращения в Верховный суд», — лаконично заявил Гараев в разговоре с корреспондентом. От ответа на вопрос, намерен ли он добровольно сносить двухэтажное здание на улице 8 Марта, 73, бизнесмен воздержался. «Пока не хочу комментировать», — объяснил он.

Ранее арбитражный суд Уральского округа признал, что компания «Промавтосервис» (связанная с крупным застройщиком Илдаром Губаевым, которого относят к окружению бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова) незаконно — по поддельному постановлению сити-менеджера Александра Якоба — возвела двухэтажное здание и обустроила парковку на пересечении улиц 8 Марта и Большакова.

Из-за того, что инстанция отменила определение о приостановке обеспечительных мер, власти могут снести здание, не дожидаясь решения Верховного суда. На прошлой неделе мэрия получила исполнительный лист и передала его Федеральной службе судебных приставов. В ведомстве также отказались комментировать ход переговоров о сносе здания. Предполагается, что если Гараев откажется демонтировать салон добровольно, приставы делают это за него (с привлечением подрядчика) и затем выставят предпринимателю счет.

Источники URA.RU сообщают о начатой городскими властями ревизии, в ходе которой аналогичные решения могут быть приняты в отношении других объектов, построенных при старой городской команде. Кроме того, по словам инсайдеров, если «Промавтосервис» обратится в Верховный суд, власти пересмотрят статус и других проектов Илдара Губаева.