Замгубернатора вмешался в земельную ревизию в Екатеринбурге

Мэрия готовится к сносу двухэтажной постройки в центре Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов предпринял попытку вмешаться в ситуацию со сносом двухэтажного здания над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге, рассказывают URA.RU источники в городской администрации. По словам собеседников агентства, перед стартом голосования по Конституции Орлов предложил мэру Александру Высокинскому сохранить двухэтажный салон, признанный судом незаконной постройкой, на месте.

«Также речь шла о том, чтобы аккуратнее работать с „черными“ списками объектов, которые могли быть возведены при прежней команде в мэрии с аналогичными нарушениями», — рассказал инсайдер. По его словам, Высокинский в ответ заявил, что суд уже принял решение по «Бажовской», и администрация намерена действовать в соответствии с ним.

Другой источник, знакомый с ситуацией, отметил, что вмешательство Орлова, курирующего инвестиции в регион, может быть связано с его опасениями за будущее бизнес-проектов. «Предприниматели беспокоятся, что, вложив средства в развитие города, могут столкнуться с тем же, что строитель здания над „Бажовской“. И Орлов это прекрасно понимает», — объясняет URA.RU. На момент публикации сам Орлов не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере, Высокинский был недоступен для комментария.

Как писало URA.RU, ранее арбитражный суд Уральского округа признал, что компания «Промавтосервис» (связанная с крупным застройщиком Илдаром Губаевым, которого относят к окружению бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова) незаконно — по поддельному постановлению сити-менеджера Александра Якоба — возвела двухэтажное здание и обустроила парковку на пересечении улиц 8 Марта и Большакова.

Сейчас городская администрация ждет получения исполнительного листа, чтобы перейти к сносу сооружения. Источники URA.RU сообщают о начатой городскими властями ревизии, в ходе которой аналогичные решения могут быть приняты в отношении других объектов.