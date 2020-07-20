Жители курганского города выйдут на митинг против мэра

Акцию протеста планируют провести напротив мэрии Шадринска Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правозащитный центр «Свобода» 1 августа намерен провести митинг перед администрацией Шадринска Курганской области, чтобы заявить о неэффективной работе местных властей. Уведомление об этом 20 июля направлено в мэрию, рассказал URA.RU исполнительный директор правозащитного центра Дмитрий Рябов.

По словам общественника, поводом для акции протеста стала не только отставка председателя Шадринской городской думы Анатолия Черных: «Одного конкретного повода нет. Все, что происходит в администрации, является поводом. То, что у думы нет своего мнения, и они даже не хотят спрашивать мнения у своих избирателей». Также Рябов напомнил про другие скандалы, которые в последнее время произошли в шадринской мэрии, в том числе с премией, которую глава города Виктор Ермишкин выписал сам себе.

Согласно поданному в администрацию уведомлению (копия имеется в распоряжении URA.RU), митинг будет проводиться под лозунгом «Ермишкин нам не царь!». Организаторы ставят целью выразить общественное мнение о неэффективности работы главы города и депутатов местной думы. Они ожидают, что в акции протеста примут участие до 50 человек, при этом заявляют, что рекомендации Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции будут соблюдены.

«Уведомление о проведении митинга поступило в администрацию города, оно находится на рассмотрении», — сообщили URA.Ru в пресс-службе мэрии Шадринска. Черных заявил агентству, что слышал о намерении общественных организаций организовать митинги, но сам он не имеет к ним никакого отношения.

О том, что в Шадринске после отставки председателя городской думы возможны акции протеста, ранее сообщало URA.RU. Черных отправили в отставку 16 июля. Сам спикер назвал такое решение незаконным, он обратился в прокуратуру, суд и СК. Председатель местного отделения «Справедливой России» Александр Бухаров рассказал, что вопрос об отставке инициировал Ермишкин, причины этого решения на заседании думы раскрывать не стали.