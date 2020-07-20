Доллар впервые за месяц пробил отметку в 72 рубля

Курс доллара впервые за июль пробил отметку 72 рубля во время торгов на Московской бирже. На максимуме валюта достигла 72,1 рубля, свидетельствуют данные площадки.
Отметку в 72 рубля доллар достиг в 10:10 по московскому времени, евро торговался на уровне 82,41 рубля. В первые минуты торгов европейская валюта поднималась до 82,55 рубля. На момент публикации материала доллар опустился до 71,86 рубля, евро — 82,28 рубля.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с «Национальной службой новостей» заявил, что цены на нефть сейчас зависят от спроса, а не от соглашения ОПЕК+. Поэтому нельзя точно спрогнозировать, куда поведет курс рубля.
Пока в российской экономике нет планов по деноминации рубля, уточняет телеканал 360. Эту идею предложил глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече в Совете Федерации опровергла заявления о возможной деноминации рубля. А глава ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что рубль обретет вес, если провести деноминацию.
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