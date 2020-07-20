В области за все время выявили 18 023 заразившихся Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки зафиксировано 234 новых случая заражения коронавирусом, всего в регионе выявлено 18 023 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В регионе зарегистрировали две новые смерти от коронавируса, за все время от инфекции погибли 195 свердловчан.

«Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+123), Алапаевска, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Волчанска, Богдановича, Верхнего Тагила, Дегтярска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Полевского, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Число новых заболевших в регионе уменьшается с каждым днем, вчера — 245 заболевших за день. Сегодня коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет сейчас 0,97 (см. ТАБЛИЦУ). Но несмотря на оптимистичный показатель, регион с 16 июля занимал второе место в стране, после Москвы, по ежедневному приросту новых зараженных, сегодня Свердловская область оказалась на третьем.

Состояние 187 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 152 лежат в реанимации, в том числе 70 — на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 939 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписано 306 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 12092 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19. На ней — число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 19 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (11340), затем в Нижнем Тагиле (954), Верхней Пышме (445), Первоуральске (433), Березовском (366) Ревде (248), Каменске-Уральском и Каменском районе (215), Невьянске (207), Нижнесергинском районе (191), Реже (включая район — 179), Полевском (163), Красноуфимске (с учетом района — 151), Краснотурьинске (150), Асбесте (133), Артемовском (132), Белоярском районе (119), Камышловском районе (118), Ирбите (в т. ч. район — 114), Серове (114), Кировграде (111), Среднеуральске (111), Арамили (109), Сысерти (106), Верхотурье (86), Туринске (80), Алапаевске (включая район — 77), а также Кушве (75), Горноуральском городском округе (65) и Талицком районе (62), Североуральске (58), Дегтярске (57), Богдановиче (56), Сухом Логу (54), Верхней Салде (47), Красноуральске (41).

В Тавде выявлено 38 случаев заболевания, в Артинском районе — 37, в Ачите — 36, по 35— в ЗАТО Свободный и Шале, 31— в Верхнем Дуброво, 30— в Нижней Салде, 28 — в Верхнем Тагиле, 26— в Пышминском районе, по 23— в Бисерти, Качканаре и Нижней Туре, 20 — в Тугулыме и Ивделе, 19— в Слободо-Туринском районе, 18— в Верхней Туре, 17 — в Карпинске, 16 — в Новой Ляле, 12 — в Староуткинске, девять — в поселке Уральский и Верх-Нейвинском, семь — в Байкалово, шесть — в Рефтинском, Волчанске и Малышева, пять — в поселке Сосьве, два — в Гарях, один — в Пелыме.

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Число новых заболевших снижается с каждым днем, но регион все еще в лидерах по стране Инфографика: URA.RU