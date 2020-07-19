Общее число заболевших коронавирусом в России превысило 770 тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России выявлено 6109 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли за сутки 95 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

«Выявлено 6109 новых случаев, зафиксировано 95 смертей», — говорится в сообщении штаба. Выздоровел 3481 человек. Днем ранее заболели 6 234 человека, умерли 124 пациента с COVID-19.

Больше всего заболевших в Москве (+591). На втором месте — Свердловская область (+245), на третьем — ХМАО (+237). Статистика по другим уральским регионам выглядит так: ЯНАО — +176, Челябинская область — +130, Тюменская область — +107, Пермский край — +89, Курганская область — +49.

Всего за время эпидемии в России заболели 771 546 человек. Вылечились 550 344. Умерли 12 342 пацинета с коронавирусной инфекцией.

Тем временем в мире был зафиксирован рекордный рост числа заболевших COVID-19. 18 июля было зафиксировано 259 тысяч новых заражений, общая статистика превысила 13,8 млн, пишет RNS.

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