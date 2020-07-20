На свердловском заводе «Росатома» — вспышка коронавируса. Предприятию не хватает работников

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Гендиректор комбината Александр Белоусов рассказал о более 100 работников больных коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Более 100 работников Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», предприятие топливной компании Росатома — ТВЭЛ) заболели коронавирусом. Об эпидемиологической ситуации на предприятии сообщил гендиректор комбината Александр Белоусов.

«Ситуация непростая <…>. У нас уже более 100 человек, которые заболели коронавирусом. На сегодня только 8 человек находятся в стационаре, остальные лечатся на дому. Но это точно сказывается на работе, потому что есть участки, где не хватает персонала, и мы вынуждены часть каких-то ремонтных работ перенести на более поздние сроки», — сообщил Белоусов в видеообращении.

Гендиректор уточнил, что жители Новоуральска не соблюдают санитарные нормы: «В городе более 800 человек [больны]. Люди в магазинах масками не пользуются, поэтому ситуация плохая. Мы попросили администрацию усилить меры контроля за соблюдением масочного режима».

АО «УЭХК» входит в разделительно-сублиматный комплекс топливной компании Росатома — ТВЭЛ. ТВЭЛ включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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